He-Man kontra kaskaderzy. Nowe wideo z planu kinowego filmu

Oficjalna kampania promocyjna filmu Władcy Wszechświata (Masters of the Universe) jeszcze na dobre nie wystartowała. Do tej pory pokazano plakat, grafikę z Cringerem, krótkie wideo z logo oraz pojawiły się nieoficjalne ujęcia z planu. Na Instagramie aktor opublikował post z różnymi materiałami z ostatnich miesięcy, w tym nagranie z planu. Widać na nim przygotowania do sceny walki, w której Nicholas Galitzine jako He-Man dzierży Miecz Mocy, prawdopodobnie mierząc się z żołnierzami Szkieletora.

He-Man - wideo z planu

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Nicholas Galitzine (@nicholasgalitzine) ROZWIŃ ▼

Masters of the Universe - fabuła, obsada i data premiery

Historia rozpoczyna się, gdy 10-letni książę Adam ucieka ze swojej ojczyzny, Eternii, statkiem kosmicznym i trafia na Ziemię po katastrofie. Bez kontaktu z Mieczem Mocy, który stanowi jedyne połączenie z jego światem, dorasta nieświadomy własnego dziedzictwa. Odnalezienie artefaktu zajmuje mu dwie dekady. Dopiero jako dorosły odkrywa prawdę i wraca na Eternię, gdzie musi zmierzyć się z potężnym Szkieletorem. Zanim jednak stanie się legendarnym He-Manem, czeka go konfrontacja z własną przeszłością oraz przyjęcie odpowiedzialności za los galaktyki.

W filmie wystąpią m.in. Nicholas Galitzine, Jared Leto, Idris Elba, Alison Brie, Sam C. Wilson, Kojo Attah, Hafthor Bjornsson, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Jon Xue Zhang i Camila Mendes.

Światowa premiera Masters of the Universe odbędzie się 5 czerwca 2026 roku.