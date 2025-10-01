He-Man kontra kaskaderzy. Nowe wideo z planu kinowego filmu
Nicholas Galitzine opublikował na Instagramie zestaw materiałów podsumowujących miniony miesiąc. Wśród nich znalazło się krótkie nagranie z planu filmu Władcy Wszechświata, gdzie aktor wciela się w He-Mana walczącego z przeciwnikami.
Oficjalna kampania promocyjna filmu Władcy Wszechświata (Masters of the Universe) jeszcze na dobre nie wystartowała. Do tej pory pokazano plakat, grafikę z Cringerem, krótkie wideo z logo oraz pojawiły się nieoficjalne ujęcia z planu. Na Instagramie aktor opublikował post z różnymi materiałami z ostatnich miesięcy, w tym nagranie z planu. Widać na nim przygotowania do sceny walki, w której Nicholas Galitzine jako He-Man dzierży Miecz Mocy, prawdopodobnie mierząc się z żołnierzami Szkieletora.
He-Man - wideo z planu
Nagranie umieszczono jako piąty element w poście.
Masters of the Universe - fabuła, obsada i data premiery
Historia rozpoczyna się, gdy 10-letni książę Adam ucieka ze swojej ojczyzny, Eternii, statkiem kosmicznym i trafia na Ziemię po katastrofie. Bez kontaktu z Mieczem Mocy, który stanowi jedyne połączenie z jego światem, dorasta nieświadomy własnego dziedzictwa. Odnalezienie artefaktu zajmuje mu dwie dekady. Dopiero jako dorosły odkrywa prawdę i wraca na Eternię, gdzie musi zmierzyć się z potężnym Szkieletorem. Zanim jednak stanie się legendarnym He-Manem, czeka go konfrontacja z własną przeszłością oraz przyjęcie odpowiedzialności za los galaktyki.
Czerwona Sonja - recenzja filmu
W filmie wystąpią m.in. Nicholas Galitzine, Jared Leto, Idris Elba, Alison Brie, Sam C. Wilson, Kojo Attah, Hafthor Bjornsson, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Jon Xue Zhang i Camila Mendes.
Światowa premiera Masters of the Universe odbędzie się 5 czerwca 2026 roku.
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
30
wrz
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
30
wrz
Earthquake: Joke Telling Business
01
paź
Nieczysta gra
03
paź
Skarbek
03
paź
Skomplikowani
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1989, kończy 36 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1962, kończy 63 lat
ur. 1986, kończy 39 lat