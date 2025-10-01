Reklama
He-Man kontra kaskaderzy. Nowe wideo z planu kinowego filmu

Nicholas Galitzine opublikował na Instagramie zestaw materiałów podsumowujących miniony miesiąc. Wśród nich znalazło się krótkie nagranie z planu filmu Władcy Wszechświata, gdzie aktor wciela się w He-Mana walczącego z przeciwnikami.
Adam Siennica
Tagi:  he-man 
Władcy wszechświata
Masters of the Universe fot. Instagram Nicholasa Galitzine'a
Oficjalna kampania promocyjna filmu Władcy Wszechświata (Masters of the Universe) jeszcze na dobre nie wystartowała. Do tej pory pokazano plakat, grafikę z Cringerem, krótkie wideo z logo oraz pojawiły się nieoficjalne ujęcia z planu. Na Instagramie aktor opublikował post z różnymi materiałami z ostatnich miesięcy, w tym nagranie z planu. Widać na nim przygotowania do sceny walki, w której Nicholas Galitzine jako He-Man dzierży Miecz Mocy, prawdopodobnie mierząc się z żołnierzami Szkieletora.

He-Man - wideo z planu

Nagranie umieszczono jako piąty element w poście.

Masters of the Universe - fabuła, obsada i data premiery

Historia rozpoczyna się, gdy 10-letni książę Adam ucieka ze swojej ojczyzny, Eternii, statkiem kosmicznym i trafia na Ziemię po katastrofie. Bez kontaktu z Mieczem Mocy, który stanowi jedyne połączenie z jego światem, dorasta nieświadomy własnego dziedzictwa. Odnalezienie artefaktu zajmuje mu dwie dekady. Dopiero jako dorosły odkrywa prawdę i wraca na Eternię, gdzie musi zmierzyć się z potężnym Szkieletorem. Zanim jednak stanie się legendarnym He-Manem, czeka go konfrontacja z własną przeszłością oraz przyjęcie odpowiedzialności za los galaktyki.

Czerwona Sonja - recenzja filmu

W filmie wystąpią m.in. Nicholas Galitzine, Jared Leto, Idris Elba, Alison Brie, Sam C. Wilson, Kojo Attah, Hafthor Bjornsson, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Jon Xue Zhang i Camila Mendes.

Światowa premiera Masters of the Universe odbędzie się 5 czerwca 2026 roku.

Źródło: comicbookmovie.com

