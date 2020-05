Heavy Rain, Beyond: Dwie Dusze i Detroit: Become Human trafią na Steam

Quantic Dream

Heavy Rain, Beyond: Dwie Dusze oraz Detroit: Become Human przez długi czas dostępne były wyłącznie na urządzeniach Sony, ale z czasem trafiły też na PC, a konkretnie na Epic Game Store. Okres czasowej wyłączności dla cyfrowej platformy Epic Games dobiega jednak końca. Poinformowano bowiem, że te ciekawe i bardzo dobrze oceniane produkcje studia Quantic Dream już wkrótce zadebiutują też na Steamie.

Wszystkie trzy gry pojawią się na Steam tego samego dnia – 18 czerwca 2020 roku. To jednak nie koniec dobrych wiadomości, bo zainteresowani gracze mogą już teraz pobrać wersje demonstracyjne tych tytułów. To dobra okazja, by sprawdzić nie tylko, jak wypada tam rozgrywka, ale też czy Wasz pecet poradzi sobie z tymi produkcjami.

Na oficjalnym kanale Quantic Dream w serwisie YouTube opublikowano też nowy zwiastun tych trzech gier.