The Last of Us: Part II z własnym State of Play. Nowe informacje o grze już wkrótce

SIE

Do premiery The Last of Us: Part II został już mniej niż miesiąc i doskonale widać to po nasilonych działaniach marketingowych. W sieci praktycznie każdego dnia pojawiają się nowe informacje i materiały dotyczące tej produkcji. Już wkrótce otrzymamy zaś kolejną porcję szczegółów i obszerne materiały z rozgrywki. Sony zapowiedziało bowiem, że 27 maja odbędzie się prezentacja State of Play, w pełni poświęcona nowemu tytułowi od deweloperów ze studia Naughty Dog.

Nowe State of Play będziemy mogli obejrzeć 27 maja o godzinie 22:00 polskiego czasu. Prezentacja ma trwać ponad 20 minut, z czego 8 minut poświęcone zostanie na zupełnie nowe, niepublikowane wcześniej fragmenty rozgrywki.

State of Play’s next episode is dedicated to The Last of Us Part II: https://t.co/tb7W3Mq4OS Tune in Wednesday at 1pm Pacific time for a deep dive and a new gameplay sequence pic.twitter.com/U9MeRec54e — PlayStation (@PlayStation) May 25, 2020

The Last of Us: Part II zadebiutuje 19 czerwca. Gra dostępna będzie wyłącznie na konsoli PlayStation 4.

The Last of Us: Part II