HELL is US - zobacz zwiastun nowej gry akcji. Za sterami jeden z twórców serii Deus Ex

fot. Nacon

Studio Rogue Factor i wydawca, firma Nacon, ujawniły nową produkcję zatytułowaną HELL is US. Ma być to przygodowa gra akcji, która zabierze graczy do odizolowanego państwa zniszczonego w wyniku wojny domowej. Na domiar złego w miejscu tym dochodzi do niebezpiecznego zdarzenia, w wyniku którego po okolicy zaczynają grasować potwory. Za sterami tego projektu, jako dyrektor kreatywny, stoi Jonathan Jacques-Belletête, wcześniej związany z firmą Eidos Montreal, gdzie pracował m.in. nad grami Deus Ex: Bunt Ludzkości, Deus Ex: Rozłam Ludzkości i Marvel’s Guardians of the Galaxy.

HELL is US to pierwsza zupełnie nowa marka w katalogu firmy Rogue Factor. Produkcja powstaje na silniku Unreal Engine 5 i w 2023 roku ma zadebiutować na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X.

