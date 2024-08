fot. Campbell Grobman Films // Dark Horse Entertainment

Jesienią tego roku do kin wejdzie film pt. Hellboy: The Crooked Man. Tytułową komiksową postać gra Jack Kesy, który jest trzecim aktorem w historii, wcielającym się w tego czerwonego bohatera po Davidzie Harbourze i Ronue Perlmanie. Gwiazda nowego filmu opowiedziała w nowym wywiadzie o procesie castingu.

Jack Kesy wspomina casting do roli Hellboya

Jack Kesy w rozmowie z Geek Vibes Nation przyznał, że nie mógł uwierzyć w to, że masz szansę, aby zagrać główną rolę w Hellboy: The Crooked Man. Tak opisał całą sytuację:

Dostałem telefon od producenta, który powiedział: "Czy jesteś zainteresowany zagraniem Hellboya?". Powiedziałem: "Co powiedziałeś?!". Zjechałem na pobocze i powiedziałem: "Kogo chcesz, żebym zagrał w filmie?", a on na to: "Nie, nie, nie, Hellboya, tego czerwonego faceta". Pomyślałem sobie: "Przestań pierd...".

Kesy kontynuował swoją historię:

Więc byłem naprawdę podekscytowany, a on powiedział: "Cóż, to pójdzie szybko. Oto, co masz zrobić: musisz coś nagrać, wysłać mi scenę lub dwie". Wyciągnąłem swoją wielką broń, dosłownie, kilka papierosów i zmontowałem scenę. I najwyraźniej całkowicie zmienili zdanie. Więc cieszę się, że im się spodobało, ponieważ mi też podobało się to przesłuchanie. Wiedziałem, że to będzie zabawna postać do zagrania. To ktoś, z kim mogłem się dziwnie utożsamić na poziomie osobowości, a nie na poziomie estetycznym. Podobało mi się to.

Poniżej możecie zobaczyć pełną rozmowę z Kesym.

Przypomnijmy, że ostatnio Kesy potwierdził, że Hellboy: The Crooked Man jest horrorem, a także jest bardziej wierny komiksom Mike'a Mignoli niż poprzednie produkcje. Dodał, że film jest mroczniejszy, straszniejszy i bardziej ponury.

Hellboy: The Crooked Man - fabuła, obsada

Historia rozgrywa się w latach 50. w Wirginii Zachodniej, w której Hellboy łączy siły razem z młodą agentką BPRD (Adeline Rudolph), aby ochronić mieszkańców Appalachów przed Lichwiarzem (Martin Bassindale) - tajemniczym demonem, który kolekcjonuje dusze dla samego diabła.

Do obsady należą również Jefferson White (Yellowstone) jako Tom Ferrel, Leah McNamara jako Effie Kolb, Joseph Marcell jako wielebny Watts oraz Hannah Margetson jako Cora Fisher. Mignola napisał scenariusz razem z Christopherem Goldenem. Panowie wcześniej współpracowali przy komiksach o tej postaci. Za kamerą stoi Brian Taylor (Crank).