"Hellboy wyciągnięty prosto z komiksu" - tak gwiazdor zapowiada nadchodzący reboot!

Hellboy: The Crooked Man to nowa adaptacja komiksów Mike'a Mignoli, w której Jack Kesy wystąpi w tytułowej roli. Jednocześnie, film jest już trzecią próbą przeniesienia tej postaci na ekran na dłużej. Chociaż mówi się - "do trzech razy sztuka" - zwiastun produkcji spotkał się z mieszanymi opiniami fanów. Mimo to Kesy pozostaje pełen nadziei, o czym opowiada w wywiadzie dla Geek Vibes Nation. Jego zdaniem warto czekać na ten nowy reboot.

Hellboy: The Crooked Man - Jack Kesy o filmie

Przede wszystkim najnowsza wersja różni się swoją wiernością wobec komiksów Mignoli. Ma ona wręcz odtwarzać pewne momenty z materiału źródłowego. Co więcej, aktor zapowiada "mroczniejszy, horrorowy ton" w przeciwieństwie do poprzednich adaptacji.

- Jest bardzo horrorowy. Oraz bardziej wierny komiksom Mike'a Mignoli niż cokolwiek wcześniej, stąd Mike jest bardzo podekscytowany. Wiesz, dosłownie klatka po klatce zostały wyciągnięte z komiksu. Poza postacią Bobbie Jo, kilkoma połączonymi scenami i gdzieniegdzie poprawionymi dialogami - bo ostatecznie to film kinowy - czerpaliśmy bezpośrednio z komiksu. Jest mroczniejszy (ma kategorię wiekową R), straszniejszy i bardziej ponury.

Możecie obejrzeć wywiad z Kesy'm poniżej:

Hellboy: The Crooked Man - fabuła, obsada, premiera

Historia rozgrywa się w latach 50. w Wirginii Zachodniej, w której Hellboy łączy siły razem z młodą agentką BPRD (Adeline Rudolph), aby ochronić mieszkańców Appalachów przed Lichwiarzem (Martin Bassindale) - tajemniczym demonem, który kolekcjonuje dusze dla samego diabła.

Do obsady należą również Jefferson White (Yellowstone) jako Tom Ferrel, Leah McNamara jako Effie Kolb, Joseph Marcell jako wielebny Watts oraz Hannah Margetson jako Cora Fisher. Mignola napisał scenariusz razem z Christopherem Goldenem. Panowie wcześniej współpracowali przy komiksach o tej postaci. Za kamerą stoi Brian Taylor (Crank).

Wiadomo, że film zadebiutuje w 2024 roku, ale dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona. Natomiast aktor zasugerował, że może to nastąpić jesienią.