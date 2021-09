Hellraiser - scenarzysta o nowym filmie z uniwersum

fot. Cinemarque Entertainment BV / Film Futures / Rivdel Films

Fani serii Hellraiser mają w ostatnim czasie wiele powodów do zadowolenia. Nie tylko tworzony jest serial z uniwersum przez Davida Gordona Greena i Clive'a Barkera, ale także trwają prace nad nowym filmem. Za reżyserię odpowiada David Bruckner, a za scenariusz David S. Goyer. Ten drugi udzielił wywiadu portalowi Collider, w którym opowiedział o projekcie.

Goyer potwierdził, że ekipa jest obecnie w trakcie kręcenia filmu. Potwierdził również, że produkcja będzie miał kategorię wiekową R. Wyjawił również, że powrócili do powieści Clive'a Barkera jako materiału źródłowego. Zatem produkcja będzie wierniejsza literackiemu oryginałowi.

Bohaterem filmowego oryginału z 1987 roku jest Frank Cotton rozwiązuje tajemnicę magicznej kostki Lamarchanda i wkracza w świat Cenobitów - piekielnego wymiaru, w którym ból i rozkosz są nierozłączne. Przywrócony przez przypadek do życia powraca za Ziemię jako przerażające monstrum. To jednak dopiero początek koszmaru. By stać się na powrót człowiekiem, Frank potrzebuje ofiar...