Halloween zabija - premiera hybrydowa w USA w planach

Universal Pictures - © 2021 Universal Studios. All Rights Reserved.

Universal Pictures podjęło decyzję, że slasher Halloween zabija jednocześnie trafi do kin i platformy streamingowej Peacock na terenie USA. Data premiery nie ulega zmianie, pozostaje 15 października 2021 roku.

Jak donosi Deadline, powodem jest stworzenie wielkiego wydarzenia wokół premiery sequela w okolicy Halloween, a wprowadzenie go do VOD im to umożliwia. Ponadto Universal było zadowolone z premiery hybrydowej animacji Rodzinka rządzi, który wszedł na amerykańskie ekrany w lipcu 2021 roku i dlatego chcą sprawdzić z kolejnym tytułem, ile da platformie.

Przypomnijmy, że poprzednia część pojawiła się na ekranach w październiku 2018 roku i zebrała podczas kinowego otwarcia 76,2 mln dolarów, co było trzecim najlepszym otwarciem w historii października. Na całym świecie film zebrał 255,6 mln dolarów przy budżecie 10 mln dolarów.

Halloween zabija - premiera w Polsce tylko w kinach odbędzie się 22 października 2021 roku. W głównej roli powraca Jamie Lee Curtis, która ponownie gra postać z oryginalnego Halloween z lat 70.