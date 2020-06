Helter Skelter: An American Myth - zwiastun nowego serialu dokumentalnego o Charlesie Mansonie

fot. forbes.com

Helter Skelter: An American Myth to sześcioczęściowy serial dokumentalny o Charlesie Mansonie, jego zbrodniach i fanatykach. Nieco ponad 50 lat po słynnym, przerażającym morderstwie, Epix stworzył - jak twierdzi - kompleksową i najdokładniejszą eksplorację Rodziny Mansona, jaką kiedykolwiek nakręcono. Helter Skelter zawiera wywiady, do których nigdy wcześniej nie uzyskano dostępu (m.in. z byłymi członkami Rodziny czy dziennikarzami, którzy byli na miejscu zbrodni czy sali sądowej). Dokument łączy oryginalne narracje z materiałami archiwalnymi i nowo odkrytymi obrazami, by przedstawić wielowarstwową, złożoną historię, która rzuca zupełnie nowe światło na przerażające wydarzenia, o których mówił cały świat.

Serię stworzyli Greg Berlanti i Sarah Schechter dla Berlanti Productions oraz Eli Frankel dla Rogue Atlas Productions. Warner Horizon Unscripted Television posłużyło jako studio. Lesley Chilcott, producent An Inconvenient Truth, jest reżyserem i producentem wykonawczym.

Helter Skelter to część listy oryginalnych dokumentów Epix. Firma zamierza emitować ok. 50 godzi nieskryptowanych treści rocznie.

Helter Skelter: An American Myth - premiera 14 czerwca 2020 roku.