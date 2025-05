Marvel zmienia podejście. Czy aktorzy z filmów będą pojawiać się w serialach MCU?

Marvel/Disney+

Reklama

Na wczorajszej prezentacji Disneya dla reklamodawców szef Marvel Television, Brad Winderbaum, podzielił się kilkoma szczegółami związanymi z nadchodzącymi produkcjami Disney+. Wiemy już, że Dom Pomysłów chce konsekwentnie zmieniać swoje podejście do małoekranowych dzieł. Wszystko wskazuje też na to, że postaci, które mogliśmy wcześniej oglądać w filmach, w samych serialach będzie mniej.

Winderbaum ujawnił, że Wonder Man (który ma się składać z 8 trwających 30 minut odcinków) i Ironheart - seriale, które realizowano jeszcze przed wdrożeniem zmian - mogą doczekać się swoich 2. sezonów, ale w tej kwestii Marvel przyjmie postawę spod znaku "poczekamy i zobaczymy". Producent komentuje tę sprawę następująco:

Produkcja seriali z gwiazdorskimi nazwiskami w obsadzie sprawiła, że tworzenie ich drugich sezonów stało się trudne. Marże w telewizji są znacznie mniejsze. Czy to oznacza, że w przyszłości w serialach nie zobaczymy wielkich postaci z filmów, jak choćby Avengersów? Nie. Mogą nie być po prostu głównymi bohaterami, ale wciąż mogą się pojawiać.

Decydent dodaje jeszcze:

Powinniście móc oglądać te seriale osobno, bez znajomości całej historii Kinowego Uniwersum Marvela. Kiedy jednak nie jest to ze sobą połączone, to odbiera to, co naprawdę definiuje MCU.

Przypomnijmy, że Marvel chce obecnie wypuszczać na platformę Disney+ jeden bądź dwa seriale aktorskie rocznie i dwie produkcje animowane.

Najlepsze seriale wszech czasów. Tylko spójrzcie, kto w niezwykle prestiżowym rankingu pokonał Breaking Bad