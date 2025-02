Źródło: Warner Bros.

Wiemy od lat, że Henry Cavill w wieku 22 lat brał udział w castingu do roli Jamesa Bonda w filmie Casino Royale z 2006 roku. Sam Martin Campbell w 2023 roku wspominał przesłuchanie Cavilla, które jego zdaniem wypadło fantastycznie, ale ostatecznie postawiono na Daniela Craiga. Teraz po raz pierwszy to nagranie z castingu trafiło do sieci!

Henry Cavill gra Bonda

Podczas przesłuchania do roli Henry Cavill wcielał się w Jamesa Bonda z GoldenEye, więc grano sceny z tego filmu. Zobaczcie i oceńcie sami:

Tak w 2023 roku reżyser Martin Campbell wyjaśnił sytuację, w której to Daniel Craig wygrał casting na Bonda w Casino Royale:

- Świetnie wypadł na przesłuchaniu. Jego aktorstwo było fantastyczne. Jeśli Daniel by nie istniał, Henry byłby doskonałym Bondem. Wyglądał kapitalnie, był w świetnej fizycznej formie – bardzo przystojny, bardzo precyzyjny. Po prostu wyglądał zbyt młodo w tamtym czasie.

Przypomnijmy, że producenci serii przygód Jamesa Bonda obecnie szukają nowego aktora. Henry Cavill nie ma jednak szans na rolę, ponieważ ma 42 lata, a producenci poszukują młodszego aktora na kolejne lata. Na razie nie wiadomo, kiedy poznamy nowego odtwórcę roli Bonda.