Henry Cavill zapowiada tajny projekt. Czy ma to związek z grą Mass Effect?

Źródło: Netflix

Henry Cavill wrzucił w media społecznościowe zdjęcie, chcąc pokazać tajny projekt. Na pierwszy rzut oka ono kompletnie nic nie mówi, ale to mylne wrażenie. W samym poście Cavill napisał: "Tajny projekt? A może tylko kawałek papieru z losowymi słowami na nim...Chyba będziecie musieli poczekać i zobaczyć."

Portal Gamepressure wykorzystał oprogramowanie zwane Focus Magic, by odkryć, co jest napisane na papierze. Portal PC Gamer zrobił to samo i potwierdzają ich wniosek, że są tam słowa odnoszące się do gry Mass Effect. Takie jak: Cerberus, Tali'Zorah i Geth, więc raczej rzeczy dość oczywiście powiązane z tym określonym światem. Analizy pokazują również, że słowa mogą pochodzić z wpisu na Wikipedii o Mass Effect 3.

Sieć huczy od spekulacji, ale na obecną chwilę nie ma żadnych pewnych danych, o co tak naprawdę chodzi. Wśród nich wymienia się Henry'ego Cavilla w nowej odsłonie gry albo nieoczekiwanie ogłoszenie serialu na Netflixie. Niektórzy biorą także pod ewentualność, że... Henry Cavill po prostu trolluje fanów.