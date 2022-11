Henry Cavill chce by Superman inspirował. Ma ma nowy cel dla postaci

Warner Bros.

Henry Cavill oficjalnie powrócił jako Superman w scenie po napisach filmu Black Adam. To oznacza, że w przyszłości możemy spodziewać się kolejnego solowego filmu z tą postacią. Cavill w rozmowie z portalem ScreenRant wypowiedział się na temat tego, jaki jego zdaniem nowy cel powinien mieć Superman.

Aktor powiedział, że inspirowanie będzie "najważniejszym" czynnikiem jego powrotu do roli Człowieka ze Stali.

Oczywiście, mam bardzo bliski związek z tą postacią. Jest w nim coś wyjątkowego, ma niezwykłą zdolność do dawania miłości. Nie mam tego na myśli w sensie romantycznym, chodzi o jego miłość do Ziemi i do ludzi, którzy tu żyją. On sprawia, że ludzie czują się potężni - by mogli poczuć się jak Superman.

Cavill chce, by jego Superman stał się inspiracją dla fanów. Najważniejszą rzeczą, do której będzie dążył, to sprawienie, by widzowie opuścili kino z poczuciem, że mogą latać, by czuli, że mogą chronić innych i by chcieli tym uczuciem podzielić się ze wszystkimi. To będzie jego cel.

fot. Warner

Na ten moment nie wiemy, jakie dokładnie są plany na udział Supermana w DCU. Na oficjalne potwierdzenia przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać.