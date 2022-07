Henry Cavill nie chce być Supermanem? Nowa plotka jest pesymistyczna dla fanów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Deadline to prestiżowy portal, który rzadko się myli. Jednak w kwestii pojawienia się Henry'ego Cavilla na San Diego Comic-Con pomylili się i nic z tego nie wyszło. Viewer Anon to znany scooper z insiderską wiedzą, którego doniesienia bardzo często się sprawdzały. Po panelu Warner Bros. napisał na Twitterze co wie o sytuacji, bo wielu fanów rozczarowanych brakiem ogłoszeń szukało odpowiedzi.

Henry Cavill nie chce być Supermanem?

Według jego źródeł na obecną chwilę to Henry Cavill nie chce wrócić do roli Superman. Warner Bros. podobno wielokrotnie z nim rozmawiało i chciało, aby wrócił do roli. Niestety, ale nie wiadomo, jakie są powody niechęci aktora do ponownej współpracy z Warner Bros.

Viewer Anon tak spekuluje:

- Może nie oferują mu wystarczająco pieniędzy? Może chce więcej kontroli kreatywnej i nie chcą mu jej dać? Nie mam pojęcia. Słyszałem tuzin różnych powodów od różnych ludzi.

Być może plotka była prawdziwa, ale po prostu Henry Cavill nie doszedł do porozumienia z Warner Bros. Sytuacja jest dość skomplikowana i to też jest powód, dla którego żadna ze stron nie mówi o tym publicznie i otwarcie, bo łatwo spalić się w oczach opinii publicznej. Na razie nie wiadomo, czy lub kiedy coś się zmieni w tym temacie.

Henry Cavill ma jednak zapełniony terminarz. Poza pracą nad Wiedźminem ma w planach między innymi widowisko Highlander, czyli remake Nieśmiertelnego od twórcy Johna Wicka.

Dwayne Johnson o Supermanie

Aktor w rozmowie z comicbook.com tak opowiada o Supermanie w wykonaniu Henry'ego Cavilla.

- Powiem tak, Henry jest moim kumplem i jest fenomenalnym Supermanem. Henry Cavill jest Supermanem naszego pokolenia z jednoczesnym szacunkiem dla poprzedników. Za każdym razem, gdy się widzimy, pijemy tequilę i zwykle mówię: "ten facet jest Supermanem". Moja partnerka biznesowa Dany Garcia od bardzo dawna z pasją promuje jego karierę.