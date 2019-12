Henry Cavill uważa, że Wiedźmin nie przeszkodzi w powrocie do roli Supermana

Konia z rzędem temu, kto dziś jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o to, czy Henry Cavill powróci jeszcze do roli Supermana w Kinowym Uniwersum DC. Choć spory pomiędzy internautami w tej kwestii przybierają coraz większe rozmiary, sam aktor od jakiegoś czasu konsekwentnie stara się unikać tematu - robił to także wczoraj, w trakcie rozmów z dziennikarzami tuż przed polską premierą serialu Wiedźmin. W wywiadzie dla Radio Times dał jednak do zrozumienia, że z przyjemnością raz jeszcze przywdziałby na ekranie pelerynę Człowieka ze Stali. Cavill został zapytany o to, czy plany na tym polu w jakikolwiek sposób pokrzyżuje mu praca nad nową produkcją Netfliksa:

Musicie mieć na uwadze, że niezależnie od filmów, nad którymi będę pracował w ciągu najbliższych kilku lat, da radę połączyć dwa projekty w trakcie jednego roku.

Gdy dziennikarz dopytywał o to, czy Cavill powróci do roli Supermana, aktor nawiązał do symbolu "S" na piersi Człowieka ze Stali:

Bo przecież o to właśnie chodzi, prawda? O nadzieję.

Od jutra na platformie Netflix będziecie mogli oglądać serial Wiedźmin - przypomnijmy, że Cavill zagrał w nim główną rolę.