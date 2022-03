Herkules Poirot wróci w trzecim filmie? Jest komentarz studia

fot. screen z YouTube

Śmierć na Nilu to ekranizacja powieści Agathy Christie pod tym samym tytułem. Po kilku przesunięciach premiery projekt w końcu w 2022 roku trafił do kin, ale nie udało się uzyskać dobrego wyniku jeśli chodzi o procent pozytywnych recenzji. W serwisie Rotten Tomatoes, film w reżyserii Kennetha Branagha uzyskał 64% korzystnych opinii, co przekłada się na średnią na poziomie 5.90/10.

Materiału źródłowego nie brakuje, ale wyniki nie nastrajają pozytywnie w kontekście stworzenia trzeciej części filmowej serii. Jednak w ostatnim wywiadzie dla The Hollywood Reporter, szef 20th Century Pictures, Steve Asbell zdradził, że scenariusz trzeciej części jest już gotowy.

Mamy prawa do marki Poirot, więc są inne historie Christie do opowiedzenia. Te filmy są cudowne, uwielbiam Kena [Branagha, który gra postać i wyreżyserował Śmierć na Nilu i Morderstwo w Orient Expressie]. Trzeci scenariusz jest już gotowy, napisany został przez Michaela Greena, który postawił na dość odważną zmianę w gatunku i tonie. Akcja zostanie osadzona już po wojnie w Wenecji. Będzie to adaptacja mniej znanych powieści. Wydaje mi się więc, że znowu zobaczycie te wąsy.

Śmierć na Nilu wciąż można zobaczyć w kinach. Tym razem kultowy detektyw Hercule Poirot prowadzi na statku wycieczkowym w Egipcie śledztwo w sprawie morderstwa młodej dziedziczki. Musi ujawnić zabójcę, zanim ten uderzy znowu.

