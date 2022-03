Kirby and the Forgotten Land otrzymało wersję demo. Jest też nowy zwiastun gry

fot. Nintendo

Kirby and the Forgotten Land to nadchodząca odsłona serii platformówek z charakterystycznym, różowym bohaterem, tym razem przenosząca go do w pełni trójwymiarowego świata. Zainteresowani tą produkcją gracze nie będą musieli czekać do premiery, by przetestować ten tytuł, bo doczekał się on wersji demonstracyjnej, którą można pobrać z Nintendo eShop.

Oprócz tego do sieci trafił najnowszy zwiastun gry. W trwającym około 5 minut materiale zawarto najważniejsze informacje na temat nowego dzieła studia HAL Laboratory. Widzimy tu na przykład niektóre ze zdolności, które oddane będą do dyspozycji graczy.

Kirby and the Forgotten Land - premiera już 25 marca. Gra dostępna będzie na wyłączność konsoli Nintendo Switch.

