fot. Ubisoft

Reklama

Legendarna seria doczeka się nowej odsłony. Heroes of Might and Magic: Olden Era będzie prequelem, który zaprezentuje wydarzenia poprzedzające te z pierwszego HOMM, a akcję osadzono na kontynencie Jadame (wcześniej widzieliśmy go tylko w Might and Magic VIII z 2000 roku) . Zdaniem twórców ma być to pełnoprawna, taktyczna strategia przypominająca ""ekstremalnie rozbudowane szachy w barwnym świecie fantasy" i zaoferuje "wszystko to co poprzednie części i jeszcze więcej".

Długoletni fani będą mieli możliwość zobaczenia genezy niektórych swoich ulubionych postaci, a nowi fani będą mogli poznać i eksplorować ten nowy kontynent razem z całą resztą.

Heroes of Might and Magic: Olden Era - zwiastun gry

Podstawy rozgrywki mają przypominać tę najbardziej kultową część, czyli oczywiście Heroes of Might & Magic III. Deweloperzy ze studia Unfrozen mieli jednak zadbać przy tym także o pewne nowości i urozmaicenia. Zależało im na tym, by ich dzieło zadowoliło nie tylko weteranów związanych z tym cyklem od lat, ale też zainteresowało nowych graczy.

Wierzymy, że gra nad którą pracujemy, będzie nostalgiczna i znajoma dla społeczności, ale przy tym zaoferuje nowe, świeże doświadczenie zarówno dla nowych odbiorców, jak i starszych graczy, którzy być może są już nieco zmęczeni graniem w tę samą grę od 25 lat.

Podobnie jak w poprzednich odsłonach, zabawa rozpocznie się od wyboru jednej z frakcji. Na start ma być ich sześć, ale plany popremierowego rozwoju są ambitne i więcej mamy otrzymać w ramach pakietów DLC. Poszczególne frakcje będą mocno się od siebie różnić - każda będzie dysponować innym zamkiem, jednostkami i bohaterami.

Heroes of Might and Magic: Olden Era

Głównym celem każdej rozgrywki będzie pokonanie wrogów. To zaś będzie wymagać środków, które następnie przeznaczymy na stawianie budynków i pozyskiwanie coraz silniejszych jednostek. Fundusze będziemy zdobywać poprzez eksplorację mapy naszym bohaterem. Będzie można go rozwijać i wzmacniać na dwa sposoby: powiększając towarzyszącą mu armię oraz zdobywając punkty doświadczenia i awansując na wyższe poziomy, co będzie wiązało się z dostępem do nowych, potężniejszych umiejętności. System ma być dość rozbudowany i "elastyczny". Każdy awans to trzy umiejętności do wyboru, a każda z nich podzielona jest na pięć pomniejszych. Nie zabraknie więc pewnej swobody przy rozwijaniu naszych herosów i tworzeniu różnych buildów.

Chcę podkreślić, że to podejście, podobnie jak cała reszta, będzie znajome dla społeczności, bo opiera się na podobnym systemie zdolności. Jednocześnie to coś nowego, bo dokładnie taki system nie został nigdy wykorzystany w żadnej grze z serii Heroes of Might and Magic. Wierzymy, że gracze znajdą tutaj zarówno coś znajomego, jak i świeżego, co pozwoli im na eksperymenty.

Heroes of Might and Magic: Olden Era ma zadebiutować we wczesnym dostępie na Steam w pierwszej połowie 2025 roku. Dokładna data premiery nie została ujawniona.