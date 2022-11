Heroes of Might & Magic III: kultowa gra trafia na planszę. Ruszyła kampania

Ubisoft

Heroes of Might & Magic III to kultowa gra strategiczna licząca sobie już ponad dwadzieścia lat. Powszechnie uznawana za najlepszą odsłonę rozbudowanej serii.

W Heroes of Might & Magic III obejmuje we władanie jeden z kilku rodzajów miast osadzonych w klimatach fantasy. Rozbudowuje je, buduje się armie, a dzięki bohaterom eksploruje się świat, zdobywa surowce i walczy z armiami potworów i innych graczy.

Obecnie coraz popularniejsze jest adaptowanie popularnych gier wideo na planszówki. Tym tropem poszło Archon Studio i postanowiło zaserwować fanom grę planszową w klimatach Heroes of Might & Magic III. Gra będzie przeznaczona dla 1 do 4 graczy.

W wersji podstawowej gracze będą mieli do wyboru m.in. trzy zamki, sporo kart oddających umiejętności, artefakty czy czary, żetony jednostek, kafle tworzące planszę, planszetki miast, a także księgę scenariuszy.

Gra - pudełko

Droższe opcje wsparcia oferują m.in. figurki jednostek, można też dokupować różne dodatki oferujące dodatkowe kampanie, więcej miast znanych z gry komputerowej, scenariusze.

Najwięcej zastrzeżeń budzi pole bitwy: dość ograniczone przestrzennie, a przy większej liczbie jednostek, bardzo zatłoczone. Jednakże w jednym z rozszerzeń dostępna jest wersja z dużym, złożonym z heksów polem bitwy. Podstawowa wersja oferuje też stosunkowo niewiele scenariuszy/kampanii - w tym wypadku można jednak liczyć, że - podobnie jak w grze komputerowej - sami gracze staną na wysokości zadania i będą tworzyć własne.

Heroes of Might & Magic III wydaje się trudnym tytułem do przeniesienia na planszę, a to za sprawą wielu elementów i powiązań między nimi, zróżnicowania jednostek i potencjalnie nieskończonej liczby scenariuszy do przejścia. Twórcy planszowej wersji musieli pójść na pewne kompromisy. Otwarte pozostaje pytanie czy przy okazji udało się im zachować niepowtarzalny klimat rozgrywki dzięki któremu Heroes of Might & Magic III nadal cieszy się uznaniem graczy.

Kampania planszowej wersji Heroes of Might & Magic III wczoraj wystartowała na Kickstarterze. Po dobie ma już zebrane ponad 5 mln złotych, a projekt wsparło ponad 7,5 tysiąca osób.