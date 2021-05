Najszybszy sprinter Heroes Reborn ogląda 46 telewizji naraz. Flash to przy nim ślimak

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Na amerykańskim rynku zadebiutował zeszyt Heroes Reborn #3, którego głównym bohaterem jest Stanley Stewart aka Blur, jeden z członków drużyny Squadron Supreme of America. Scenarzysta Jason Aaron za wszelką cenę chciał podkreślić, jak niewyobrażalną szybkością dysponuje ten sprinter. I tak z komiksu dowiedzieliśmy się, że w trakcie jednego tylko weekendu odbył on 5 randek na 3 różnych kontynentach, podczas śmiechu bohater wprawia w wibracje fotel, na którym siedzi, a wielką przyjemnością jest dla niego spoglądanie na 46 włączonych telewizorów jednocześnie.

Na tym jednak nie koniec. Blur biega tak szybko, że w trakcie ucieczki przed Silver Witch (Scarlet Witch dysponująca również mocami zmarłego Quicksilvera) jego ciało wymknęło się z linii czasowej i znalazło się w kilku wymiarach naraz - heros poruszał się wówczas z prędkością znacznie przekraczającą prędkość światła. Trafił on m.in. do przeszłości, raz jeszcze odbywając szybkościowe pojedynki, w tym ten z osobliwą wersją Ghost Ridera, Ghost Runnerem znanym także jako Sprinter Zemsty.

Popisy Blura przerwała Silver Witch, która wini protagonistę za śmierć brata. W czasie ich rywalizacji rzuciła ona zaklęcie "Nigdy więcej szybkości" (świetne nawiązanie do słynnego "Nigdy więcej mutantów" z Rodu M), drastycznie spowalniając bieg herosa - wówczas mógł on ledwo podnieść nogę. Koniec końców Blur zdołał jednak wyrwać się z oddziaływania czaru i odzyskać szybkość, by później pokonać przeciwniczkę.

Zobaczcie plansze:

Heroes Reborn #3 - plansze