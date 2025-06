Czy Hawkeye powróci? Nowy przeciek mówi o problemie Marvela

Ostatnie co słyszęliśmy o postaci Hawkeye'a to słowa Jeremy'ego Rennera, że odmówił powrotu w 2. sezonie serialu. To również postaiwło jego rolę w Avengers Doomsday pod znakiem zapytania. Czy więc w ogóle jest szansa, by ponownie zagrał? Nowy przeciek tak sugeruje.