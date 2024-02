Heweliusz - nowy serial Netflixa od twórców Wielkiej Wody. Poznaliśmy obsadę

Fot. Materiały prasowe

Heweliusz to nowy serial w reżyserii Jana Holoubka i od twórców Wielkiej Wody, bardzo dobrze przyjętego serialu Netflixa, który zachwycał rozmachem i przyłożeniem do detali, a opowiadał historię powodzi tysiąclecia we Wrocławiu. Tym razem na tapet została wzięta historia zatonięcia promu Jan Heweliusz.

Netflix za pośrednictwem Facebooka ogłosił obsadę nowego serialu. Znajdzie się w niej: Magdalena Różczka, Michał Żurawski, Konrad Eleryk, Michalina Łabacz, Borys Szyc, Tomasz Schuchardt, Justyna Wasilewska, Dariusz Chojnacki, Dominika Kluźniak, Jan Englert, Jacek Koman, Jacek Beler, Magdalena Zawadzka, Joachim Lamża, Krystian Pesta, Michał Pawlik, Piotr Rogucki, Mirosław Zbrojewicz, Łukasz Lewandowski, Anna Dereszowska, Marcin Januszkiewicz, Mirosław Kropielnicki, Mateusz Górski, Mia Goti, Piotr Łukaszczyk, Magdalena Osińska, Andrzej Konopka.

Heweliusz - o czym?

Serial realizowany przez twórców Wielkiej Wody: reżysera Jana Holoubka, producentkę Annę Kępińską oraz scenarzystę Kaspra Bajona. Dramat katastroficzny inspirowany historią zatonięcia promu Jan Heweliusz.