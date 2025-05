Midjourney/Mateusz Górecki

Mickey 17 to oryginalny film science fiction, czyli coś, czego widzowie się domagali, bo na ekranach dominuje zbyt wiele sequeli, prequeli, komiksowych widowisk i innych produkcji nieopartych na autorskich pomysłach. Niestety, to nie przełożyło się na sukces w kinach, ponieważ osoby, które chcą oryginalnych treści, nie wybrały się na Mickey 17. Film zebrał z kin 131,8 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 118 mln. To oznacza, że stał się finansową klapą i przyniósł straty Warner Bros. Oszacowano, że studio straciło na nim około 80 mln dolarów!

Mickey 17 online – premiera w Max

Teraz można obejrzeć Mickey 17 w domu, w serwisie streamingowym Max. Premiera odbyła się 23 maja 2025 roku, więc science fiction jest już dostępne w ramach subskrypcji. Można sprawdzić, czy 77% pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes i mieszane reakcje widzów przekładają się na jakość na ekranie. Może film zaskoczy i odnajdzie swoją publiczność dopiero w streamingu? Wiele osób uważa, że to pozytywnie zaskakujące dzieło warte obejrzenia.

Mickey 17 – o czym jest film?

Fabuła powieści koncentruje się na misji jednorazowego pracownika ludzkiej ekspedycji wysłanej w celu kolonizacji lodowego świata Niflheim. Ilekroć pojawia się zadanie zbyt niebezpieczne – a nawet samobójcze – załoga zwraca się do Mickey’ego. Po śmierci jednego Mickey’ego nowe ciało zostaje stworzone, z większością jego wspomnień nienaruszoną. Po sześciu zgonach Mickey7 zaczyna rozumieć warunki swojej pracy i to, dlaczego była to jedyna nieobsadzona posada, gdy ją przyjął.