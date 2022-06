Historia Śródziemia zostanie wydana w Polsce!

fot. Wydawnictwo W.A.B.

Historia Śródziemia to dwunastotomowy cykl książek, będący zbiorem tekstów J.R.R. Tolkiena. Książki te zostały zredagowane przez jego syna, Christophera Tolkiena, zawierają też analizę jego autorstwa.

Do tej pory nigdy całość nie ukazała się w Polsce. Teraz ma się to zmienić - planowane jest wydanie całości serii przez wydawnictwo Zysk i S-ka. Premiera pierwszego tomu, Księgi zaginionych opowieści, została zaplanowana na 26 września br.

W oryginale Historia Śródziemia ukazywała się w latach 80. i 90. ubiegłego wieku. W skład serii wchodzą historie, które mieliśmy okazję przeczytać m.in. w Silmarillionie lub późniejszych opracowaniach książkowych Christophera Tolkiena. Tutaj otrzymujemy ich pierwotne wersje.

Wydawnictwo Zysk i S-ka zaprezentowało też okładkę Księgi zaginionych opowieści. Projekt prawdopodobnie będzie jeszcze ulegał zmianom.

Źródło: Zysk i S-ka

Historia Śródziemia ma się ukazywać w tempie 3-4 tytułów rocznie. Poniżej pełna lista serii wraz z tłumaczami.

The Book of Lost Tales 1 - Cezary Frąc

The Book of Lost Tales 2 - Agnieszka Sylwanowicz

The Lays of Beleriand - Agnieszka Sylwanowicz

The Shaping of Middle-earth - Agnieszka Sylwanowicz

The Lost Road and Other Writings - Ryszard Derdziński

The Return of the Shadow - Cezary Frąc

The Treason of Isengard - Cezary Frąc

The War of the Ring - Cezary Frąc

Sauron Defeated - Ryszard Derdziński

Morgoth`s Ring - Paulina Braiter

The War of the Jewels - Paulina Braiter

The Peoples of Middle-earth - Agnieszka Sylwanowicz

Ponadto Zysk i S-ka planuje na jesieni wydać Naturę Śródziemia pod redakcją Carla F. Hostettera.