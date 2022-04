Hit Wattpada kręcony w Polsce. W obsadzie gwiazda Hobbita i Arrow

Fot. Materiały prasowe

Manu Bennett, gwiazda takich produkcji jak Arrow i Hobbit, dołącza do załogi filmu Perfect Addiction - na podstawie hitu z Wattpada. W obsadzie towarzyszą mu między innymi Kiana Madeira (Trinkets), Ross Butler (13 powodów) i Matthew Noszka (Star). Zdjęcia mają rozpocząć się 4 kwietnia w Polsce.

Perfect Addiction zostało napisane przez Stephanie Sanditz (The High Life) i będzie reżyserowane przez Castille Landon (Fear of Rain). Historia skupia się wokół odnoszącej sukces trenerce boksu. Kobieta odkrywa, że jej chłopak, aktualny mistrz, zdradza ją z jej własną siostrą. Postanawia zemścić się na nim, szkoląc jedynego człowieka, który jest w stanie go zdetronizować: jego arcywroga i nemezis Kaydena.

Manu Bennett zagra Juliana, trenera MMA.

Film Perfect Addiction zostanie oparty na powieści autorstwa Claudii Tan. Historia zebrała 81 milionów czytelników na platformie Wattpad i wygrała nagrodę People’s Choice Award w 2015 roku na Wattys.

Czekacie na premierę?

