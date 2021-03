Hitman 3 z dużym dodatkiem. Seven Deadly Sins zabierze graczy w głąb umysłu Agenta 47

IO Interactive

Studio IO Interactive zapowiedziało pierwsze duże rozszerzenie do gry Hitman 3. Zatytułowane jest ono Seven Deadly Sins i ma zabrać graczy w podróż w głąb umysłu Agenta 47. Dodatek będzie podzielony na siedem części, a każda z nich skupiać się będzie na jednym z tytułowych siedmiu grzechów głównych, wprowadzając przy tym między innymi nowe kontrakty i przedmioty do zdobycia.

Pierwszy epizod zadebiutuje już 30 marca i skupi się na grzechu chciwości. Ponownie odwiedzimy tutaj znany z podstawowej wersji gry Dubaj. Odcinek będzie można zakupić w cenie 4,99 euro lub w ramach zestawu o nazwie Seven Deadly Sins Collection, za który zapłacimy 29,99 euro.

Opublikowano też pierwszy zwiastun – zobaczcie sami, jak prezentuje się ten nietypowy dodatek.

Przy okazji po raz kolejny podkreślono, że gra dostawać będzie też bezpłatne aktualizacje (zawierające dodatkowe kontrakty czy cele) oraz okazjonalne wydarzenia - najbliższym będzie Berlin Egg Hunt.