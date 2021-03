It Takes Two – jak wypada nowa gra Josefa Faresa? Recenzenci są zgodni

EA

Już 26 marca na rynek trafi It Takes Two, czyli nowa gra autorstwa Josefa Faresa i Hazelight Studios, wcześniej odpowiadających za ciepło przyjęte A Way Out. Tytuł ten, tak jak i poprzednik, skupia się w całości na zabawie w kooperacji i wygląda na to, że takie nietypowe podejście okazało się strzałem w dziesiątkę. W sieci pojawiły się recenzje i wynika z nich, że mamy do czynienia z bardzo udaną produkcją, przy której nie sposób się nudzić.

Krytycy chwalą przede wszystkim dopracowaną, wciągającą i niezwykle zróżnicowaną rozgrywkę, która zaskakuje na każdym kroku. Choć niektórzy zauważają, że fabuła bywa dość przewidywalna, to raczej nie jest to poważnym zarzutem ze względu na świetne aktorstwo i solidny scenariusz, w którym znalazły się sceny zarówno zabawne, jak i wzruszające. Wszystko to dopełnia też miła dla oka oprawa wizualna i wyjątkowy, fantastyczny świat do którego trafiają główni bohaterowie.

Na ten moment gra może pochwalić się wynikiem 88/100 w Opencritic przy 43 recenzjach. Co ciekawe, rezultat ten sprawia, że It Takes Two jest obecnie najlepiej ocenianą produkcją tego roku pod względem średniej ocen zebranych przez ten serwis.

Tak prezentują się wybrane oceny:

PC Gamer - 80/100

GamesRadar+ - 5/5

Game Informer - 9,3/10

GameSpot - 9/10

Game Revolution - 9,5/10

Hobby Consolas - 88/100

Shacknews - 9/10

It Takes Two trafi na PC oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One.