Dying Light 2 - nowe materiały z rozgrywki przedstawiają co-op i grę na różnych platformach

Do sieci trafił już ostatni, szósty odcinek Dying 2 Know, czyli serii materiałów poświęconych nadchodzącej produkcji Dying Light 2. Znalazło się w nim sporo ciekawych informacji dla graczy. Pokazano między innymi fragmenty zabawy w trybie kooperacji dla maksymalnie czterech graczy, którzy wspólnie będą przemierzać świat i walczyć z hordami zombie.

Znalazło się tu również miejsce dla krótkiego montażu pokazującego rozgrywkę z kilku różnych platform: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One X i Xbox Series X. Trzeba przyznać, że wygląda to obiecująco i gra wypada dobrze oraz płynnie nawet na starszych urządzeniach. Oczywiście warto wziąć poprawkę na fakt, że widzimy tu zaledwie jej krótki wycinek, więc ciężko na tej podstawie wydawać jakiekolwiek osądy. Na to przyjdzie czas po premierze.

Zobaczcie też nowy zwiastun.

Dying Light 2 - premiera już 4 lutego na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch (Cloud Version).

