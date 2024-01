Hogwarts Legacy sprzedało się świetnie. Warner Bros. wspomina o kolejnych niespodziankach dla fanów marki

fot. WBIE

Hogwarts Legacy było wielkim przegranym ubiegłorocznej gali The Game Awards, bo produkcja autorstwa Avalanche Studios nie została nominowana w żadnej kategorii. Mimo tego wygląda na to, że twórcy i wydawca i tak mają powody do zadowolenia. Miał być to bowiem najlepiej sprzedający się tytuł z 2023 roku. Od premiery w lutym do 31 grudnia trafił do ponad 22 milionów nabywców.

Można spodziewać się, że taki rezultat nie pozostanie bez wpływu na dalszy rozwój marki. Warner Bros. nie ujawniło na ten temat żadnych konkretów, choć dało graczom pewną zapowiedź tego, że to nie koniec gier w tym uniwersum. David Haddad, prezes Warner Bros. Interactive Entertainment, w rozmowie z serwisem Variety przypomniał o Harry Potter: Quidditch Champions, które ujawniono w kwietniu ubiegłego roku, a także "szeregu innych rzeczy", które nie zostały jeszcze zapowiedziane, ale "pozwolą fanom być częścią tego świata, historii i postaci w jeszcze większym stopniu".

Oczywiście tak świetna sprzedaż wydaje się nie pozostawiać żadnych złudzeń, że wcześniej lub później doczekamy się ogłoszenia Hogwarts Legacy 2. Plotki o sequelu pojawiały się zresztą w sieci już kilka miesięcy temu, choć jak na razie nie zostały one potwierdzone.