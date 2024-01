Sea of Thieves może trafić na konsole PlayStation i Nintendo Switch

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Microsoft Studios

Kilka dni temu Nate the Hate w trakcie swojego podcastu ujawnił, że Microsoft ma planować wypuszczenie jednej ze swoich gier na konkurencyjnych platformach. W sieci pojawiły się podejrzenia, że może chodzić o świetnie oceniane Hi-Fi Rush, ale teraz pojawił się inny potencjalny tytuł. Jeff Grubb z serwisu Giant Bomb sugeruje, że tajemniczą produkcją, która stanie się multiplatformowa, będzie Sea of Thieves.

Sea of Thieves, słyszałem, że to może wyjść na inne platformy. Gdy tylko zaczęły pojawiać się te plotki, to pomyślałem, że prawdopodobnie chodzi o Sea of Thieves, bo słyszałem, że gra może trafić na Switcha i PlayStation - powiedział Grubb.

Oczywiście to jak na razie niepotwierdzone informacje, więc warto podchodzić do nich z dystansem. Wiarygodności tym przeciekom dodaje jednak fakt, że wspomniały o tym już dwie dobrze znane w branży osoby.

Sea of Thieves zadebiutowało w 2018 roku. To sieciowa produkcja, w której gracze wcielają się w piratów i przeżywają przygody w otwartym świecie. Aktualnie tytuł ten dostępny jest na PC (Steam, Windows Store) oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X|S.