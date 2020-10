Honey Cigar - premiera festiwalowa na Tofifest 2020. Kiedy i gdzie obejrzeć produkcję online?

materiały prasowe

Honey Cigar to jedna z produkcji walczących o główną nagrodę w konkursie On Air na 18. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Tofifest. To produkcja opowiadająca o podróży w poszukiwaniu własnej wolności. Film trwa 100 minut, a jego premiera online w ramach festiwalu odbędzie się już dziś, 20 października, o godzinie 18:00. Bilet na seans możecie zakupić tutaj. Sprzedaż ruszy wraz z premierą festiwalową, a cena to 14 złotych.

Cały czas można zakupić karnet w cenie 60 złotych i uzyskać dostęp do wszystkich filmów festiwalu Tofifest.

Poniżej możecie sprawdzić oficjalny opis filmu.

Paryż, 1993. Siedemnastoletnia Selma żyje na przedmieściach w mieszczańskiej, laickiej rodzinie Berberów. Kiedy poznaje młodego studenta Juliena, po raz pierwszy zdaje sobie sprawę, jak ciężar patriarchalnych zasad bezpośrednio wpływa na jej prywatność. Decyduje się stawić im opór i walczyć. Gdy Selma zdaje sobie sprawę z mocy i niebezpieczeństw, jakie niosą jej własne pragnienia, w rodzinie dziewczyny następuje tąpnięcie, a islamizm opanowuje kraj jej pochodzenia. Zainspirowana pradawną siłą swojego narodu, Selma wyrusza w niebezpieczną podróż, by stać się wolną kobietą.