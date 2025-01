UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!



Tru Valentino wcielił się w Aarona Thorsena po raz pierwszy w czwartym sezonie serialu Rekrut. Szybko stał się ulubieńcem widzów, a jego historia dodawała tej produkcji kolorytu i różnorodności fabularnej. Był tu pomysł, który zebrał dobre oceny. W siódmym sezonie już go nie ma i nawet nie pojawił się, aby postać odpowiednio pożegnać. Jaki jest powód?

Rekrut 7 bez Aarona

Twórca i showrunner serialu Alexi Hawley w jednym z wywiadów promocyjnych ujawnił, że powodem decyzji jest rozwój fabularny Rekruta. Powiedział wprost, że musieli dokonać zmian, co jest naturalne w siódmym sezonie serialu, gdy potrzebne są nowości, by dalej utrzymywać zainteresowanie widzów. Hawley dodał, że jest otwarty na to, by postać Thorsena pojawiła się gościnnie w przyszłości.

Po prostu wprowadzili nowości fabularne i tym samym zabrakło miejsca dla Aarona w tych planach. Coś kosztem czegoś. Ewentualny gościnny występ sugerował również Tru Valentino, gdy ogłosił pożegnanie z serialem na Instagramie.



Nowi rekruci

Wspominane przez twórcę potrzebne serialowi zmiany fabularne wynikają z powrotu do podstaw serialu Rekrut, czyli do tytułowych rekrutów. W siódmym sezonie dodano do posterunku dwie postacie, które będą szkolone przez bohaterów i tym samym mają oni regularne role w obsadzie. To siłą rzeczy musiało zostać wprowadzone kosztem innej postaci i tak padło na Aarona.

Jeden to Miles Penn, były policjant z Teksasu, który musi przejść szkolenie, by móc pracować w Los Angeles, a drugi to Seth Ridley, rekrut, który bardzo się wszystkim stresuje.

To sprawia, że serial wraca do tego, co było ważne na początku, gdy Nolan był rekrutem, a potem Celina Juarez, gdy już John zaczął być szkoleniowcem. Aaron też był rekrutem, ale ten etap został najwyraźniej zakończony, podobnie jak zaraz Juarez zostanie pełnoprawną policjantką.

Jak wypisano Aarona z Rekruta?

Na szczęście postać nie została uśmiercona, więc drzwi na powrót pozostają otwarte. W wyniku skandalu z terapią u doktor Blair, Aaron został przeniesiony na posterunek w północnym Hollywood. Nie doprecyzowano dokładnego powodu poza związkiem z tą sytuacją z szóstego sezonu. Nadal więc pracuje w tym samym mieście co bohaterowie.