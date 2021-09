Horizon: Forbidden West z darmową aktualizacją do wersji PS5. Sony zmienia zdanie

fot. SIE

Na początku września wystartowały zamówienia przedpremierowe na grę Horizon Forbidden West. Nie obyło się bez pewnych kontrowersji, które tym razem wynikały nie tylko z powody ceny gry, ale też nietypowego podejścia do jej międzygeneracyjności. Sony poinformowało, że w tańszych edycjach (standardowej i specjalnej) zabraknie możliwości wykonania aktualizacji z wersji PS4 do PS5. Osoby zainteresowane zagraniem na obu tych platformach, musiałyby kupić grę dwa razy lub zdecydować się na zakup droższego wydania Digital Deluxe lub kolekcjonerskiego. Decyzja ta spotkała się z ogromną krytyką ze strony społeczności graczy i te negatywne głosy szybko przyniosły efekt. Japońska firma kilka dni później poinformowała o zmianie zdania.

Jim Ryan we wpisie opublikowanym na PlayStation Blog zapewnia, że wszystkie wersje gry na PS4, zarówno te cyfrowe, jak i fizyczne, będzie można bezpłatnie zaktualizować do PS5.

W ubiegłym roku obiecaliśmy darmowe aktualizacje naszych międzygeneracyjnych gier na premierę konsoli, co obejmowało też Horizon Forbidden West. Sytuacja pandemiczna doprowadziła do wyrzucenia Forbidden West z okienka premierowego, w które początkowo celowaliśmy, ale będziemy trzymać się naszej oferty: osoby, które zakupią Horizon Forbidden West na PlayStation 4 będą miały możliwość dokonania aktualizacji do wersji PlayStation 5 za darmo.

Wiemy też, jak sytuacja będzie wyglądać w przypadku przyszłych gier wydawanych przez Sony i dostępnych na PS4 i PS5. W przyszłości gracze będą mieli możliwość dokupienia stosownej aktualizacji za 10$, czyli około 40 zł.

Chciałbym również potwierdzić, że od teraz wszystkie gry na wyłączność PlayStation (wychodzące zarówno na PS4 i PS5), tak cyfrowe, jak i fizyczne, będą oferowały możliwość aktualizacji z PS4 do PS5 za 10$. Będzie to miało miejsce w przypadku nowego God of War, Gran Turismo 7 i wszystkich innych gier międzygeneracyjnych na PS4 i PS5, które wydawane są przez Sony Interactive Entertainment.

Przypominamy, że Horizon: Forbidden West zadebiutuje 22 lutego 2021 roku.