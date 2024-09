Horizon Zero Dawn znacznie podrożało. Sony podnosi cenę gry przed premierą remastera

fot. SIE

Horizon Zero Dawn: Complete Edition, czyli zbiorczy pakiet zawierający podstawową wersję gry oraz dodatek The Frozen Wilds, dostępny był od dłuższego czasu w PlayStation Store w cenie 89 zł. Sony, niedługo po zapowiedzi wersji Remastered, zdecydowało się jednak podnieść cenę i to znacznie. Aktualnie za cyfrową wersję gry wraz z rozszerzeniem trzeba zapłacić aż 169 zł.

fot. PlayStation Store

Nietrudno domyślić się powodów stojących za tą decyzją. Nadchodzący remaster ma kosztować 49,99$ (polska cena nie jest aktualnie znana, ale najprawdopodobniej wyniesie około 200 zł), ale posiadacze wersji na PS4 (zarówno cyfrowej, jak i fizycznej) będą mieli możliwość dokonania płatnej aktualizacji za 10$, czyli około 40 zł. Sony postanowiło zrównać ceny obu tych opcji, jednocześnie pozbawiając graczy możliwości skorzystania ze znacznie tańszego rozwiązania.

Horizon Zero Dawn Remastered zadebiutuje na PC i PS5 już 31 października tego roku. Odświeżona wersja zaoferuje między innymi lepszą oprawę graficzną, dzięki której tytuł ten ma wyglądać tak, jak kontynuacja - Horizon Forbidden West.