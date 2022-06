Które horrory są najstraszniejsze? Badanie naukowe nie pozostawia złudzeń [TOP30]

Paramount/Warner Bros./A24/Universal

Najstraszniejsze horrory - to jedna z tych fraz, której fani popkultury i nie tylko nieustannie poszukują w swojej wyszukiwarce. Każdy z nas ma własne przemyślenia w kwestii najbardziej przerażającego z gatunków filmowych; uwielbiamy toczyć długie dysputy o tym, czy dane dzieło potrafi być upiorniejsze i bardziej zatrważające od drugiego. Najwyższy już jednak czas przerwać tego typu debaty i w tej sprawie oddać głos nauce.

Brytyjski portal Broadband Choices w 2020 roku stworzył projekt o nazwie Science of Scare, w ramach którego najstraszniejsze horrory wskazywane są dzięki specjalnym badaniom. W zeszłorocznej, drugiej odsłonie wydarzenia 250 ochotników zaproszono do pokoju, w którym uczestników eksperymentu podłączono do aparatury medycznej, aby dzięki niej mierzyć zmiany rytmu serca w trakcie seansu.

Śmiałkowie oglądali 40 filmów - 30 najstraszniejszych z pierwszej edycji, nowości z 2021 roku i uprzednio pominięte klasyki gatunku. O ostatecznej kolejności w zestawieniu decydowała średnia liczba uderzeń serca na minutę; im była ona wyższa, tym na wyższe miejsce trafiała konkretna produkcja. Kto znalazł się na czele rankingu? Przekonajcie się sami:

Najstraszniejsze horrory - lista oparta na badaniach naukowych

30. Obcy - 8. pasażer "Nostromo" (1979); średnia wartość rytmu bicia serca - 69 (najwyższa - 78)