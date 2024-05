Pełny zwiastun Horyzontu. Epicki western reżysera Tańczącego z wilkami

fot. materiały prasowe

Warner Bros. opublikowało pełny zwiastun Horyzontu, którego rozdział pierwszy pojawi się w czerwcu w kinach, a drugi w sierpniu. Dzięki temu mamy lepsze spojrzenie na to, co Kevin Costner (reżyser Tańczącego z wilkami), powracający do reżyserii po przerwie, przygotował. Oba filmy mają budżet 100 mln dolarów. Pierwszy z westernów ma czas trwania przekraczający trzy godziny.

Horyzont - pełny zwiastun

Zwiastun zapowiada obie części, więc najwyraźniej prezentuje sceny z obydwu filmów.

Horyzont: Rozdział 1 - opis fabuły

Tysiące marzycieli, poszukiwaczy lepszego jutra, przemierzają bezkresne terytoria Stanów Zjednoczonych z nadzieją na znalezienie swojego miejsca na Ziemi. Narażeni na ataki rdzennych mieszkańców, broniących swojej ziemi i napaści bandytów szukających łatwego łupu, mierzą się z własnymi słabościami i gniewem natury w drodze ku wymarzonemu celowi. W kraju rozdartym krwawą wojną secesyjną krzyżują się losy szlachetnych i podłych, silnych i słabych, odważnych i tchórzy. Tylko nieliczni z nich dotrą do szczęśliwego kresu tej wielkiej wędrówki.

Horyzont: Rozdział 1

Horyzont - obsada

Kevin Costner gra także główną rolę, jest współautorem scenariusza z Jonem Bairdem i producentem. W obsadzie są również tacy aktorzy jak Sienna Miller, Sam Worthington, Jena Malone, Abbey Lee, Michael Rooker, Danny Huston, Luke Wilson, Isabelle Fuhrman, Jeff Fahey, Will Patton, Tatanka Means, Owen Crow Shoe, Ella Hunt oraz Jamie Campbell Bower.