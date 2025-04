fot. materiały prasowe

W ostatnich latach Ming-Na Wen pojawia się coraz częściej w produkcjach należących do wielkich franczyzn. Przez siedem sezonów wcielała się w Melindę May w Agentach T.A.R.C.Z.Y Marvela. Później mogliśmy ją oglądać jako łowczynię głów Fennec Shand w Księdze Boby Fetta i The Mandalorian z uniwersum Gwiezdnych Wojen. A już w maju na ekrany kin wejdzie wyczekiwany sequel Karate Kid, w którym również wystąpiła. W jakiej roli?

Ming-Na Wen o roli w Karate Kid: Legendy

W rozmowie z serwisem Screen Rant Ming-Na Wen nie kryła swojego podekscytowania, że wystąpiła w Karate Kid: Legends obok Ralpha Macchio i Jackie'ego Chana. Zdradziła też, w kogo wciela się w filmie.

Nowym Karate Kidem jest Ben Wang. Jest niesamowity. Zakochacie się w nim szaleńczo; wiem, że ja się zakochałam. Gra mojego syna.

Dodała, że nie może się doczekać premiery, ale przyznała, że jeszcze nie widziała w całości filmu, a tylko zwiastun.

Jestem po prostu najszczęśliwszą dziewczyną na świecie, naprawdę. Czuję się, jakbym była królową franczyz, a to wcale nie jest takie złe.

Karate Kid: Legendy - zwiastun, zdjęcia, plakaty

Karate Kid: Legendy - pełny zwiastun

Karate Kid: Legendy - fabuła

Kiedy nowa znajoma potrzebuje pomocy, Li postanawia wziąć udział w turnieju karate, lecz jego umiejętności okazują się niewystarczające. Jego nauczyciel Pan Han (Jackie Chan) zwraca się o pomoc do Daniela LaRusso (Ralph Macchio), aby nauczył chłopca nowego stylu walki. Połączenie dwóch różnych filozofii ma pomóc Li w wygraniu turnieju i przezwyciężeniu własnych słabości. [opis Multikina]

W obsadzie znajdują się również Joshua Jackson, Sadie Stanley, Wyatt Oleff i Aramis Knight.

Karate Kid: Legendy - premiera w kinach 30 maja.

