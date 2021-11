How I Met Your Father - obsada produkcji ogłasza datę premiery serialu w wideo

fot. Hulu

How I Met Your Father to spin-off popularnej produkcji Jak poznałem waszą matkę. Do sieci trafił krótki teaser serialu, który nie zawiera jednak scen z komedii. Za to obsada projektu ogłasza w nim datę premiery. Produkcja zadebiutuje na Hulu 18 stycznia. Wideo jest dostępne poniżej.

W obsadzie produkcji znajdują się Hilary Duff, Francia Raisa, Suraj Sharma, Tien Tran, Chris Lowell, Tom Ainsley, Daniel Augustin, Ashley Reyes i Josh Peck. Kim Cattrall użycza głosu głównej bohaterce w przyszłości. Twórcami projektu są Isaac Aptaker i Elizabeth Berger.

W serialu w niedalekiej przyszłości Sophie (Duff) opowiada swojemu synowi historię poznania jego ojca: opowieść, która przenosi nas do roku 2021, w którym Sophie i jej zgrana grupa przyjaciół – Jesse (Lowell), Valentina (Raisa), Charlie (Ainsley), Ellen (Tran) i Sid (Sharma) – są w trakcie zastanawiania się, kim są, czego chcą od życia i jak zakochać się w dobie aplikacji randkowych i nieograniczonych możliwości.