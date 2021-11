Pam & Tommy - zwiastun serialu. Lily James stała się Pamelą Anderson!

fot. materiały prasowe

Pam & Tommy nie jest serialem biograficznym. Według zapowiedzi platformy Hulu ma być to ośmioodcinkowy serial komediowy, który jest inspirowany wyciekiem sex taśmy Pameli Anderson i Tommy'ego Lee. Po wielu latach uważa się, że jest to pierwsze wiralowe wideo w historii. Jest to zaledwie punkt wyjścia do historii, bo twórcy chcą skupić się na innych aspektach słynnej pary.

Po serii szokujących zdjęć, na których Lily Jameswygląda jak Pamela Anderson możemy ocenić pracę charakteryzatorów. Według ich informacji charakteryzacja aktorki trwała codziennie od 3 do 5 godzin.

Pam & Tommy - zwiastun

Pam & Tommy - zdjęcia

Pan and Tommy

Pamela Anderson i Tommy Lee nie są związani z serialem i nic przy nim nie robili. W obsadzie znajdują się Lily James, Sebastian Stan, Seth Rogen, Taylor Schilling, Andrew Dice Clay, Pepi Sonuga, Spencer Granese i Mozhan Marnò. Za sterami stoją Rob Siegel i DV DeVincentis, którzy odpowiadają za scenariusz i są producentami wykonawczymi. Za kamerą stoi Craig Gillespie, znany z filmów Cruella i Jestem najlepsza. Ja, Tonya.

Pam & Tommy - premiera światowa serialu odbędzie się 2 lutego 2022 roku.