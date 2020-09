Huawei MatePad T10s – nowy tablet rodzinny dostępny w przedsprzedaży

Źródło: Huawei

Huawei sukcesywnie realizuje swoją strategię tworzenia wszechstronnych urządzeń mobilnych dostępnych w przystępnej cenie. Nowy tablet Huawei MatePad T10s to jedno z nich – w cenie 699 zł otrzymujemy narzędzie dla graczy, miłośników kina czy nałogowych czytelników e-booków. Wydaje się, że projektanci postawili sobie za cel skonstruowanie przystępnego cenowo centrum domowej rozrywki, które sprawdzi się w rękach wszystkich członków rodziny, niezależnie od upodobań czy wieku.

Huawei MatePad T10s może wyglądać niepozornie, skrywa jednak w sobie spory potencjał. Najmłodsi mogą wykorzystać go w roli pierwszego, bezpiecznego tabletu z Androidem, nieco starsi wykorzystają go do nadrabiania zaległości w serwisach VoD, a rodzicom posłuży jako podręczne narzędzie do pracy poza domem bądź prowadzenia wideokonferencji.

Za płynną pracę urządzenia odpowiada ośmiordzeniowy procesor Kirin 710A współpracujący z 2 GB pamięci RAM oraz Androidem 10 z nakładką EMUI 10.1. Aby zapewnić użytkownikom wysoki komfort rozrywki, projektanci zamontowali w tablecie duży, 10,1-calowy wyświetlacz IPS pracujący w rozdzielczości 1920x1200. Pomoże w tym również technologia Huawei ClariVu Display Enhancement, która dba o to, aby kolory wyświetlane na ekranie były żywe i naturalne, a detale obrazu jak najbardziej wyraziste.

Wyświetlacz w Huawei MatePad T10s uzyskał także certyfikat TÜV Rheinland Eye Comfort, co oznacza, że przystosowano go do redukcji emisji szkodliwego niebieskiego światła. Z kolei po przełączeniu ekranu w tryb e-booków tablet przyciemni obraz i zmniejszy jego kontrast, aby zwiększyć komfort czytania elektronicznych książek. Tę ostatnią funkcję powinni docenić zwłaszcza ci, którzy mają w zwyczaju czytać po zmroku, kiedy wszyscy domownicy już dawno poszli spać.

Dopełnieniem dobrego ekranu jest system audio zaprojektowany we współpracy z inżynierami Harman Kardon, którzy od przeszło 60 lat produkują topowe zestawy nagłaśniające przeznaczone dla wymagających odbiorców. Aby w pełni wykorzystać potencjał dwóch głośników zainstalowanych w Huawei MatePad T10s, tablet wyposażono w technologię Huawei Histen 6.0 optymalizującą brzmienie przestrzenne. Jej zadaniem jest takie przetworzenie ścieżki audio, aby do naszych uszu docierały dźwięki wyraziste i przepełnione niskimi tonami.

Do tabletu MatePad T10s wprowadzono także funkcję Huawei App Multiplier, która ma zwiększyć naszą produktywność. Dzięki niej podczas korzystania ze sprzętu w trybie poziomym można odpalić jedną aplikację w dwóch niezależnych oknach. Tryb ten ułatwi przeglądanie m.in. kilku stron jednocześnie bądź opalanie kilku okien konwersacji.

Huawei MatePad T10s

W urządzeniu przeznaczonym do zastosowań rodzinnych nie mogło zabraknąć także trybu dla najmłodszych użytkowników. Huawei stworzył Kącik dziecka – po jego odpaleniu MatePad T10s zamieni się w bezpieczne narzędzie edukacyjno-rozrywkowe dla najmłodszych. W tym trybie tablet automatycznie włączy filtr światła niebieskiego, zablokuje dostęp do wybranych aplikacji i będzie pilnował, aby dziecko korzystało z urządzenia w sposób odpowiedzialny. Przypomni o zachowaniu prawidłowej postawy i odpowiedniej odległości od ekranu oraz poprosi o odłożenie tabletu na bok podczas jazdy po wyboistych drogach.

Huawei MatePad T10s oddaje do dyspozycji również 32 GB przestrzeni na dane oraz dwa aparaty – przedni i tylny – które przydadzą się np. do prowadzenia zdalnych konferencji czy zdalnej edukacji. Wszystko to napędzi zaś bateria o pojemności 5100 mAh.

Nowy tablet od Huawei to ciekawe połączenie przystępności i wszechstronności. Mimo przystępnej ceny tablet czerpie inspirację z urządzeń klasy premium, skrywając w eleganckiej obudowie szereg bardzo przydatnych funkcji, spośród których na uwagę zasługują przede wszystkim te opracowane z myślą o rodzicach z dziećmi. Kącik dziecka wydaje się doskonałym narzędziem do wprowadzenia najmłodszych do świata nowych technologii, zapoznania z aplikacjami mobilnymi oraz szeroko pojętym światem cyfrowej rozrywki. Oddając MatePada T10s w ręce swoich pociech, rodzic ma pewność, że te znajdą w strefie dla dzieci wyłącznie treści dopasowane do ich wieku.

Niezwykle cenny może okazać się także system powiadomień. Kiedy pokolenie obecnych dwudziesto-, trzydziestolatków rozpoczynało swoją przygodę z urządzeniami mobilnymi, ich producenci nie przykładali zbyt dużej wagi do dbania o nasze zdrowie. Nie informowano nas, że patrzymy na ekran ze zbyt małej odległości bądź nie zachowujemy prawidłowej postawy podczas oglądania filmów na tabletach. Huawei MatePad T10s rozwiąże ten problem i ostrzeże najmłodszych o konieczności zachowania prawidłowej postawy oraz odpowiedniego dystansu od wyświetlacza podczas zabawy z tabletami i smartfonami. W ten sposób wyrobią sobie zdrowe nawyki związane z korzystaniem z urządzeń mobilnych.

Przystępna cena i dostęp do szerokiej palety androidowych aplikacji mogą przemawiać także za tym, aby wykorzystać Huawei MatePada T10s w roli narzędzia do pracy i nauki zdalnej. Żyjemy w dynamicznych czasach, w których z dnia na dzień możemy dowiedzieć się o tym, że nasza szkoła bądź zakład pracy przechodzą na model zdalnej komunikacji, w których takie wszechstronne, przenośne narzędzie może okazać się bezcenne. Dzięki wbudowanej kamerze tablet poradzi sobie w roli systemu do prowadzenia wideokonferencji, lekcji przez internet czy pracy poza biurem.

Huawei przygotował dwie wersje urządzenia. Podstawowy model z modułem Wi-Fi za 699 zł oraz model Wi-Fi+LTE za 849 zł, który pozwoli utrzymać łączność ze znajomymi, rodziną oraz współpracownikami, kiedy będziemy poza zasięgiem domowego internetu. Oprócz tego w sprzedaży pojawi się także tańszy model MatePad T10 z 9,7-calowym wyświetlaczem, prostszym systemem audio oraz bez czujnika światła i akcelerometru, za który zapłacimy 599 zł (Wi-Fi) bądź 699 zł (Wi-Fi+LTE). Oba tablety wyposażono także w wyszukiwarkę Petal Search ułatwiającą instalację aplikacji z niezależnych sklepów.

W ramach oferty przedsprzedażowej wszyscy użytkownicy, którzy zdecydują się na zakup tabletu Huawei MatePad T10 bądź Huawei MatePad T10s przed oficjalną premierą, otrzymają za 1 zł inteligentną wagę Huawei AH100 oraz 30-dniowy dostęp do aplikacji fitnessowej Diet & Training by Ann. Promocja potrwa do 30 września.

Specyfikacja tabletów Huawei MatePad T10s oraz Huawei MatePad T10:

Huawei MatePad T10s Huawei MatePad T10 Procesor Huawei Kirin 710A Ekran 10,1" 9,7" Rozdzielczość 1920 x 1200 1280 x 800 Pamięć 2 GB RAM +32 GB na dane Aparat 2 MP przedni / 5 MP główny System Android 10 z EMUI 10.1 Wymiary 240,2 mm x 159 mm x 7,85 mm Bateria 5100 mAh Cena Wi-Fi 699 zł

Wi-Fi +LTE 849 zł Wi-Fi 599 zł

Wi-Fi +LTE 699 zł

