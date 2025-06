Kto będzie głównym bohaterem nowej Diuny? Są 3 opcje i nie ma wśród nich Paula Atrydy

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Kto będzie głównym bohaterem nowej Diuny? Według źródeł Jeffa Sneidera najważniejsze będą trzy postacie: księżniczka Irulana Corrino (Florence Pugh), Alia Atryda (Anya Taylor-Joy) i Duncan Idaho (Jason Momoa). Jaką będą odgrywać rolę i na ile ma to sens biorąc pod uwagę materiał źródłowy? Odpowiedź znajdziecie poniżej.

To oni mogą odgrywać ważną rolę w nowej Diunie

Irulana grana przez Florence Pugh w książkach nie ma aż tak ważnej roli w porównaniu do pozostałych dwóch postaci, ale należy pamiętać, że Denis Villeneuve pod koniec 2. części Diuny zmienił trochę materiał źródłowy – w książkach Chani rozumiała, że małżeństwo Paula z księżniczką to kwestia polityczna i wspierała go, a w filmie jest zła i sfrustrowana kierunkiem, jaki obrał jej ukochany. Możliwe więc, że reżyser trochę inaczej rozegra relację tej trójki na ekranie, stąd więcej czasu ekranowego dla Irulany. Alia Atryda to z kolei młodsza siostra Paula. Na razie Anya Taylor-Joy pojawiła się w tej roli dosłownie na kilka sekund na ekranie. Choć widzowie mogą tego nie wiedzieć, bohaterka odgrywa kluczową rolę w książce Mesjasz Diuny autorstwa Franka Herberta. Nie powinno więc dziwić, że może być równie ważna w adaptacji. Za to Duncan Idaho to mentor i przyjaciel Paula, którego gra Jason Momoa. W teorii zginął w 1. części, ponoć ma wrócić jako klon – a dokładnie „ghol” – który zostanie podarowany postaci granej przez Timothée Chalameta jako prezent. To również jest zgodne z pierwowzorem.

Przypominamy, że reżyser Denis Villeneuve podzielił pierwszy tom książkowej serii na dwa filmy, a nadchodzące widowisko jest oparte na Mesjaszu Diuny. Choć Alia i Duncan w książkach odgrywają bardzo ważną rolę, to wiele osób zastanawia się, czy nowa część zamiast dopełniać trylogię, przez tę nagłą zmianę nie będzie się wydawać oderwana od całości bądź konfundująca dla widzów, którzy nie znają materiału źródłowego. W związku z tym, choć przecieki Sneidera często się sprawdzają, to trudno uwierzyć, że Paul Atryda całkiem zniknie z radaru bądź zostanie zdegradowany do drugoplanowej roli. Szczególnie, że Denis Villeneuve często podkreślał w wywiadach, że na ekranie pragnie przede wszystkim przedstawić jego przemianę. Dajcie znać, co sądzicie.

Zdjęcia na planie 3. części Diuny rozpoczną się latem 2025 roku. Premiera filmu jest zaplanowana na 18 grudnia 2026 roku.