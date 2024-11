Hugh Grant krytykuje jedną ze swoich najpopularniejszych postaci. "Nie ma jakichkolwiek jaj"

Fot. Materiały prasowe

Hugh Grant skrytykował jedną ze swoich najpopularniejszych ról, Williama Thackera z filmu Notting Hill. W rozmowie z Vanity Fair stwierdził, że bohater był okropny i przytoczył jedną scenę z jego udziałem, której szczególnie nie może znieść.

Za każdym razem, gdy po kilku drinkach przełączam kanały w domu, pojawia się na ekranie i zastanawiam się, dlaczego moja postać nie ma jakichkolwiek jaj? W filmie jest scena, w której jest w moim domu, ktoś podchodzi do drzwi wejściowych i dzwoni, a ja myślę tylko o tym, że po prostu pozwoliłem jej przejść obok siebie i otworzyć te drzwi. To okropne.

Nigdy nie miałem dziewczyny, a teraz żony, która nie powiedziałaby: "Dlaczego, do cholery, jej nie zatrzymałeś? Co z tobą jest nie tak?" I naprawdę nie umiem na to odpowiedzieć - tak zostało to napisane. I myślę, że naprawdę był okropny.

William Thacker był księgarzem, w którym zakochała się Anna Scott, sławna aktorka filmowa. W głównych rolach wystąpili Hugh Grunt i Julia Roberts. Film był trzykrotnie nominowany do Złotych Globów i wiele osób uważa go za obowiązkową pozycję dla fanów komedii romantycznych.

