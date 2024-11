Legendarny wrestler miał dostać film Netflixa. Teraz zdradza, kto popełnił błąd

fot. Zrzut ekranu z wideo na YouTube z kanału PBS NewsHour

Reklama

Netflix ogłosił prace nad filmem biograficznym o legendarnym wrestlerze Hulku Hoganie w 2019 roku. W głównej roli obsadzono Chrisa Hemswortha, którego prawdopodobnie znacie z Thora, a stery reżyserskie objął Todd Phillips, który dał widzom Jokera. Zaangażowano więc dwa całkiem mocne nazwiska w Hollywood. Szybko okazało się jednak, że projekt został anulowany.

Hulk Hogan zdradza, kto popełnił błąd

Na początku tego roku Todd Phillips powiedział, że projekt został właściwie wrzucony do kosza. Wiele osób zastanawiało się wtedy, skąd taka decyzja. Niestety filmowiec nie miał nic więcej do powiedzenia w tej sprawie. Teraz sam Hulk Hogan rzucił trochę światła na sprawę. W podcaście PBD wyjaśnił, że to Netflix popełnił błąd i chodziło o nieuiszczoną płatność.

W pewien sposób przegapili pewien fragment w kontrakcie, tak [kiedy Patrick Bet-David stwierdził, że Netflix popełnił błąd]. Była płatność, która nie została dokonana we właściwym czasie. Scenariusz był niesamowity. Scott Silver, który napisał scenariusz do Jokera, Wilka z Wall Street i wielu innych filmów, powiedział: "To najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek napisałem". Kiedy go przeczytałem, pomyślałem, o mój Boże, to jest naprawdę świetne. [...]

Hulk Hogan dodał, że scenariusz był bardzo mroczny i uważano nawet, że Chris Hemsworth mógłby dostać za tę rolę Oscara.

Spędziłem około trzech lat ze scenarzystą, wymieniając się opiniami. Kiedy przeczytałem gotowy produkt, okazało się, że jest bardzo, bardzo mroczny, jeśli to odpowiednie określenie. Ale prawdopodobnie właśnie to chcieli zobaczyć widzowie. Kiedy go przeczytałem, pomyślałem: "Jezu, jeśli to wyjdzie...". Była też rozmowa, że Chris Hemsworth, który nigdy nie grał prawdziwej osoby, mógłby prawdopodobnie wygrać Oscara, było to takie mocne.

Fragment rozmowy zobaczycie poniżej: