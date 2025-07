John Carter powraca. Będzie animowany serial science fiction

materiały prasowe

John Carter, czyli kinowy film science fiction Disneya oparty na książkach Edgara Rice’a Burroughsa, pomimo chłodnego przyjęcia przez widzów i dziennikarzy, po latach jest ciepło wspominany. Jako że książka była inspiracją dla wielu filmów science fiction – na czele z Avatarem – wszystko fabularnie wydawało się znajome i ograne. To doprowadziło do finansowej klapy i zaniechania ekranizacji kolejnych tomów cyklu. Według The Wrap teraz planowana jest animowana wersja serialowa, która ma większe szanse na sukces niż kinowa produkcja.

John Carter jako serial

Czytamy, że showrunnerem i scenarzystą projektu jest Michael Kogge – autor książek poświęconych Gwiezdnym Wojnom oraz amerykańskich audiobooków opartych na powieściach o Johnie Carterze. Pierwsze wideo promujące serial zadebiutuje w piątek, 25 lipca, podczas San Diego Comic-Con, ale nie wiadomo jeszcze, czy trafi do sieci.

fot. materiały prasowe

O czym jest John Carter?

Historia skupia się na tytułowym bohaterze, weteranie wojny secesyjnej, który zostaje przeniesiony na obcą planetę Barsoom – czyli Marsa. Tam staje się potężnym wojownikiem, walczy z kosmitami, mierzy się z toczącymi wojny cywilizacjami i zakochuje się w wojowniczej księżniczce Dejah Thoris. Przebywając na planecie, nabywa nadludzkich mocy dzięki różnicom grawitacyjnym.

Kogge w oświadczeniu prasowym zapowiada wykorzystanie przełomowej formy animacji, nie zdradzając jednak szczegółów. Dodaje, że obecnie żyjemy w fantastycznej epoce dla animowanego fantasy – co udowodniły takie seriale jak Castlevania, Blood of Zeus czy Zmierzch bogów – i animacja coraz częściej staje się formą dla dorosłego widza.

Na razie nie wiadomo, z jaką platformą streamingową związany jest projekt. Konkretne szczegóły mamy poznać w piątek lub w sobotę – w zależności od różnicy czasu.

Przypomnijmy, że powieść licząca ponad sto lat była inspiracją dla wielu filmów, seriali, a nawet komiksów, dlatego jej status ikony popkultury jest w pełni zasłużony.