Na ten film religijny czekają wszyscy. Legenda zdecydowała: Jezus w czerni i bieli

Już od jakiegoś czasu wiemy, że Martin Scorsese zamierza w najbliższej przyszłości zrealizować film The Life of Jesus. Ten religijny projekt ma dla legendarnego reżysera olbrzymie znaczenie osobiste; to właśnie o nim kilkukrotnie dyskutował ze zmarłym papieżem Franciszkiem, który według niektórych źródeł zainspirował twórcę Taksówkarza, Wściekłego byka i Chłopców z ferajny do wzięcia na warsztat życia Jezusa. Teraz Scorsese wyjawił nowe szczegóły na temat produkcji.

Odbierając nagrodę za całokształt twórczości na odbywającym się na Sycylii Taormina Film Festival reżyser zdradził, że wciąż pracuje nad scenariuszem i ma nadzieję na nakręcenie dzieła "gdy tylko znajdzie na to czas". Co więcej, produkcja ma być czarno-biała i trwać ok. 80 minut:

Nadal nad tym pracuję - chcę nadać projektowi bardziej współczesny wymiar. Prawie na pewno będzie to film czarno-biały. Trwa jakieś 80 minut i koncentruje się na podstawowych naukach Jezusa w sposób, który ma te nauki badać, a nie przyczyniać się do nawracania. To nie będzie także klasyczna narracja, ale też nie dokument; połączymy kilka konwencji.

Przypomnijmy, że The Life of Jesus ma być oparte na książce Shusaku Endo z 1973 roku o tym samym tytule. Ta ostatnia nie była typową biografią Jezusa - raczej rozgrywającym się w czasach współczesnych, duchowym esejem, który miał spojrzeć na życie Chrystusa z perspektywy japońskiego katolika wychowanego w innej kulturze niż chrześcijańska.

Data premiery produkcji nie jest znana.