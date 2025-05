Polacy nie gęsi, też swoją popkulturę mają. Ranking postaci z polskich filmów i seriali

fot. materiały promocyjne

Pewnie zdążyliście się już przyzwyczaić do naszych zestawień poświęconych amerykańskiej popkulturze – superbohaterom, kultowym serialom czy wielkim hollywoodzkim hitom. Cieszą się one dużą popularnością na łamach naEKRANIE, więc regularnie serwujemy Wam tego typu galerie. Tym razem postanowiliśmy trochę zmienić kierunek. Złapaliśmy się na tym, że traktujemy polską kinematografię nieco po macoszemu, a przecież mamy własną popkulturę – z filmami i serialami, które bawią, wzruszają i kształtują kolejne pokolenia widzów. Nie zawsze wszystko wychodzi idealnie (no dobrze, często nie wychodzi), ale przez lata powstało sporo naprawdę ciekawych postaci, które na dobre wpisały się w naszą zbiorową wyobraźnię. I to właśnie im poświęcamy to zestawienie.

W naszej galerii znajdziecie zarówno ikonicznych protagonistów i czarne charaktery z filmów, które ukształtowały polską kinematografię, jak i bohaterów telenowel, sitcomów czy lekkich „popcorniaków”. Są tu postacie, które stały się memami, oraz ci, których internet uczynił nieśmiertelnymi. Co ciekawe – niektórzy z nich cieszą się dziś większą popularnością niż wtedy, gdy codziennie gościli na naszych ekranach. W zestawieniu celowo pominęliśmy postacie z animacji dla dzieci – one zasługują na osobną galerię, która już niebawem. A teraz zapraszamy do przeglądania! Dajcie znać w komentarzach, kogo Waszym zdaniem zabrakło.

Ranking postaci z polskich filmów i seriali