Hulk w MCU ruszy na Wielką Wojnę w samodzielnym filmie? Plotka pobudza wyobraźnię

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Hulk jest niezwykle rozpoznawalną postacią w MCU. Kilka lat temu w Internecie krążyła plotka, że Marvel Studios pracuje nad filmem Planet Hulk. Wydawała się jednak mało prawdopodobna, ponieważ studio nadal nie miało wtedy praw do solowej produkcji dla tej postaci. I ostatecznie okazała się nieprawdziwa, chociaż niektóre elementy historii zostały zawarte w tytule Thor: Ragnarok. Jak donosi portal Comicbookmovie.com pojawiły się nowe pogłoski, że powstanie film oparty na komiksie Wielka Wojna Hulka, w którym bohater został wygnany z Ziemi przez grupę Iluminaci. Czy to możliwe, że tym razem plotka się potwierdzi?

Marvel i Disney odzyskały już prawa do Hulka, więc jest szansa na to, że będą chciały je skapitalizować prędzej czy później. Wątpliwe, by była to wierna adaptacja Wielkiej Wojny Hulka, jednak pomysł na Zielonego Goliata, który szuka zemsty na najpotężniejszych herosach z Ziemi, ma spory potencjał. Bruce Banner (Mark Ruffalo) pokazał się w scenie po napisach w Shang-Chi i legendzie dziesięciu pierścieni, ma też pojawić się w nadchodzącej serii She-Hulk na Disney+, więc kolejny projekt Marvela z jego udziałem nie jest wcale czymś niemożliwym. Jednak warto podejść do tego ze sporą dozą sceptycyzmu.

Chcielibyście kolejny film z Hulkiem w roli głównej w MCU? A jeśli tak, to historię z komiksu Wielka Wojna Hulka?