Hulk pójdzie na noże z Juggernautem. Let's get ready to rumble!

Marvel

Marvel oficjalnie zapowiedział wypuszczenie na rynek nowej serii komiksowej Juggernaut, której autorami będą Fabian Nicieza, Ron Garney i Geoff Shaw. Szczegóły fabularne tej opowieści brzmią póki co enigmatycznie; wiemy jedynie, że Cain Marko ma "dość tego, że inni sprzątają rzeczy, które on sam zniszczył", a w dodatku "nikt nie jest w stanie go zatrzymać, poza nim samym". Te słowa mogą świadczyć o tym, że w historii rzucone zostanie nowe światło na relację protagonisty z organizacją Damage Control.

Znacznie bardziej rozpalającym wyobraźnię fanów Marvela wątkiem wydaje się zasugerowane w materiałach promocyjnych starcie pomiędzy Juggernautem a Hulkiem. Do pierwszej odsłony tej batalii gigantów ma dojść w drugim zeszycie serii, przy czym nie jest na razie jasne, co będzie powodem jatki. Spekuluje się, że tytułowa postać może zechcieć obwiniać Zielonego Goliata za wszystkie spowodowane przez siebie szkody. Komentatorzy w sieci nie mają jednak wątpliwości, że bitwa postaci będzie naprawdę wyniszczająca; już teraz niektórzy określają ją przez pryzmat znanego z ringów zawołania "Let's get ready to rumble!".

Zobaczcie plansze promocyjne i okładki:

Juggernaut #1 - okładka

Juggernaut #1 trafi na amerykański rynek 23 września.