Hunters - Muzeum Auschwitz krytykuje serial z Alem Pacino i Amazona. Jest oświadczenie

Serial Hunters to opowieść o polowaniu na nazistów w Ameryce w latach 70. Głównym bohaterem jest Jonah Heidelbaum, który po zabójstwie babci wyrusza na poszukiwanie mordercy. Tak trafia do tajemniczej grupy, znanej jako The Hunt, która zajmuje się wymierzaniem sprawiedliwości ukrywającym się po wojnie nazistom. W serialu w jedną z postaci wciela się Al Pacino.

Premiera serialu odbyła się 21 lutego 2020 roku na Amazon Prime Video. W piątek oficjalne konto Muzeum Auschwitz na Twitterze zamieściło wpisy krytykujące Amazona nie tylko za serial, lecz także za sprzedaż książek nazisty, Juliusa Steichera. Wpis zawierał też zrzuty ekranu, na których widać, że w amazonowym sklepie można kupić francuskie i angielskie tłumaczenia antysemickich książek, w tym skierowane do dzieci.

W kwestii serialu, Muzeum odniosło się do konkretnej sceny: w jednej z retrospekcji naziści grają w ludzkie szachy, w których ludzie giną w trakcie gry.

Auschwitz było pełne strasznego bólu i cierpienia udokumentowanych w relacjach tych, którzy przeżyli - głosi wpis Muzeum na Twitterze. - Wymyślanie nie mającej miejsca gry w szachy ludzkie w serialu Hunters to nie tylko niebezpieczna głupota i karykatura. To także ukłon w steonę przyszłych negacjonistów, zaprzeczających Holocaustowi. Honorujemy ofiary, zachowując wierność faktom.

Internauci wdali się w polemikę, w większości przypadków broniąc twórców serialu. Tłumaczą, że Hunters to fikcja, ale Hollywood już niejednokrotnie przeinaczało fakty, by opowiedzieć pewną historię. Jednak zdaniem Muzeum fabuła produkcji jest wyzbyta z szacunku, a nawet niebezpieczna. Wielu internautów popiera tę opinię, zaznaczając, że przecież Auschwitz to nie zabawa czy rozrywka.

Poniżej oryginalne wpisy dotyczące serialu i książek:

Dziś (poniedziałek, 24.02) część z wymienionych przez Muzeum Auschwitz książek Streichera zniknęło ze sprzedaży, jednak nie wszystkie. O ich usunięcie do brytyjskiego oddziału Amazonu zaapelowała też organizacja Holocaust Educational Trust. Amazon nie zamierza jednak wycofać całości kontrowersyjnych materiałów. Wystosował nawet oficjalną odpowiedź na te apele. Najważniejszymi jej elementami są fragmenty, w których przedstawiciel filmy stwierdzają, że jako sprzedawca książek są całkowicie świadomi historii związanej z ich cenzurą, dlatego nie lekceważą tej kwestii. Uważają jednak, że ważne jest zapewnienie dostępu do treści drukowanych, także w przypadku książek, które mogą budzić zastrzeżenia. Tym niemniej wszelkie wątpliwości i sygnały, dotyczące zasadności sprzedaży wybranych tytułów, traktują bardzo poważnie. Wspominają też, że w sprawach związanych ze sprzedażą książek w internecie działają zgodnie z regulaminem.

Twórca serialu Hunters, David Weil, również zdążył już odnieść się do zarzutów. W oświadczeniu wspomniał, że jego babcia była więźniarką Auschwitz. Twierdzi, że jako wnuk tych, którzy przeżyli Holocaust, jest odpowiedzialny za to, by ich historie przetrwały w pamięci ludzi i nigdy nie zostały zapomniane.

Co do sceny szachowej gry - tak, jest to fikcyjne wydarzenie. Dlaczego czułem, że ta scena jest ważna dla scenariusza i umieszczenia w serialu? Aby jak najsilniej przeciwdziałać narracji, która wybiela nazistowskie zbrodnie, konieczne jest przedstawienie najbardziej skrajnego - i nie mijającego się z prawdą - obrazu sadyzmu i przemocy, które naziści popełnili wobec Żydów i innych ofiar. I dlaczego czułem potrzebę stworzenia fikcyjnego wydarzenia, skoro istniało tyle autentycznych horrorów? Prawdą jest, że naziści popełniali wobec swoich ofiar skrajne akty przemocy i tortur - znane są również przypadkii okrutnych gier. Przedstawiłem to w formie szachów, bo nie chciałem poruszać tych konkretnych, rzeczywistych i traumatycznych aktów.

