EA Sports F1 25 z nowościami w MyTeam i trybie kariery. Co pojawi się w grze?

Tegoroczna odsłona serii o Królowej Motorsportu – gra EA Sports F1 25 – przyniesie znaczącą zmianę w trybie My Team. Aby uczynić ten tryb bardziej realistycznym i bliższym rzeczywistym realiom Formuły 1, model „właściciela-kierowcy”, stosowany w poprzednich edycjach, zostanie całkowicie porzucony. Ta zmiana otworzy przed graczami nowe możliwości i bardziej emocjonującą rozgrywkę, ponieważ teraz będą musieli zarządzać interesami dwóch rywalizujących kierowców. Wcześniej, jako właściciel zespołu będący jednocześnie kierowcą, gracz mimowolnie faworyzował samego siebie.

EA Sports F1 25 wprowadzi również nowy system Owner Perks, który umożliwi zdobywanie punktów doświadczenia (XP) za podejmowane w trakcie sezonu decyzje. Dzięki systemowi szkoleń menedżerskich gracze będą mogli rozwijać swoją postać w trzech różnych obszarach: inżynieryjnym, korporacyjnym i personalnym. Daje to większą kontrolę nad tym, jakim typem szefa zespołu chce się być.

Nowy System Progresji

Fan Rating to nowa funkcja w trybie My Team w F1 25. Ten system progresji odzwierciedla prestiż zespołu w świecie sportów motorowych. Zdobywanie wyróżnień i wygrywanie rywalizacji będzie zwiększać ocenę zespołu. Im bardziej prestiżowa stanie się ekipa, tym chętniej najlepsi kierowcy będą rozważać dołączenie do niej, co przełoży się na lepszą pozycję podczas negocjacji kontraktowych.

Centrum Zarządzania Zespołem

Nowością w tegorocznej edycji jest Team HQ Hub – centrum zarządzania, które odzwierciedla postępy zespołu na drodze do światowej renomy. Wraz z rozwojem obiektów zwiększać się będzie zatrudnienie w poszczególnych działach, co wymusi rozsądne zarządzanie kosztami. System ulepszeń infrastruktury stanowi istotną poprawę względem poprzednich części, oferując szerszy zakres modyfikacji i usprawnień.

Dział R&D został teraz podzielony na dwa etapy: research (badania) i development (produkcja). Dopiero po zakończeniu obu faz nowe części będą mogły zostać zamontowane w bolidzie. Warto także inwestować w długofalowe relacje ze sponsorami – mogą one przynieść różnorodne korzyści.

EA Sports F1 25 zadebiutuje na platformach PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S 30 maja 2025 roku (wczesny dostęp dla posiadaczy edycji Iconic – od 27 maja).